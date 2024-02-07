В Магаданской области участок дороги Авенирыч - Сеймчан открыли для проезда

Ограничения вводились из-за сильной наледи

ТАСС, 7 февраля. Проезд по участку автомобильной дороги Авенирыч - Сеймчан в Магаданской области открыли для всех видов транспорта. Ранее его закрывали из-за сильной наледи, сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Движение по автомобильной дороге Авенирыч - Сеймчан открыто для всех видов транспорта с 20:30 (12:30 мск) 6 февраля 2024 года", - уточнили в Минтрансе.

Авенирыч - Сеймчан - единственная дорога, которая соединяет поселок Сеймчан с другими населенными пунктами Колымы.