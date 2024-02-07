В Якутии в 2024 году ожидают создание новой ООПТ федерального значения

Проект прошел общественные слушания и находится на рассмотрении у федеральных органов исполнительной власти

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают на создание в 2024 году национального парка "Большое Токко" - особо охраняемой природной территория (ООПТ) федерального значения на территории Нерюнгринского района. Об этом ТАСС сообщил руководитель Группы ООПТ Минэкологии Якутии Алексей Чемезов.

"Непосредственная работа над созданием проекта началась в 2022 году. <...> Изначально предполагалось создание природного заповедника "Большое Токко", но после обсуждения проекта было принято решение о создании национального парка. Ожидаем, что ООПТ будет создана в этом году", - сказал Чемезов.

Он уточнил, что статус национального парка вместо заповедника позволит более эффективно развивать экологический туризм. Площадь нацпарка составит около 400 тыс. га и включит одноименный государственный природный заказник и дополнительные участки в бассейне реки Алгама.

Проект прошел общественные слушания, согласован с муниципальным образованием и находится на рассмотрении у федеральных органов исполнительной власти, уточнил собеседник агентства. ООПТ планируется создать в рамках нацпроекта "Экология".

По словам Чемезова, из наиболее редких видов, обитающих на территории, можно выделить краснокнижную дикушу, которая внесена в Красную книгу РФ и Якутии. Места обитания этой птицы ограничиваются только Нерюнгринским районом. Кроме того, здесь можно встретить южноякутскую популяцию снежного барана, численность которого сокращается в результате чрезмерного антропогенного воздействия.

ООПТ в Якутии

Всего в регионе насчитывается 232 ООПТ федерального, республиканского и местного значений. Общая площадь таких территорий составляет почти 116 млн га. Из них 7 имеют статус федерального значения, в том числе "Ленские столбы", которые с 2012 года признаны объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 130 ООПТ в Якутии обладают статусом территорий регионального значения, 95 - муниципального.