В представительствах МИД в ДФО нет запросов от Японии о помощи косаткам во льдах

Стая, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья Хоккайдо

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты на Дальнем Востоке не получали от японской стороны запросов о помощи в спасении застрявших в дрейфующем льду на севере острова Хоккайдо косаток. Об этом ТАСС сообщили в представительствах МИД РФ во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

"Представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске находится на связи с российскими региональными профильными ведомствами и природоохранными организациями, а также в контакте с генконсульством Японии в Южно-Сахалинске, - сообщил ТАСС руководитель представительства МИД в Южно-Сахалинске Владимир Носов. - При этом пока японская сторона не обращалась за помощью. Мы сами тоже переживаем за судьбу животных, но, поскольку они находятся всего в 1 км от территории Японии в ее территориальных водах, без обращения с их стороны никакая работа тут невозможна".

Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья Хоккайдо на севере Японии. Кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. Во второй половине дня 6 февраля косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.

Носов отметил, что дипломаты находятся в постоянном контакте со всеми организациями, которые могли бы поучаствовать в спасении косаток. Им также поступили обращения от природоохранных организаций, о чем был проинформирован центральный аппарат МИД РФ. Запросов о помощи с японской стороны не поступало и в представительство МИД во Владивостоке, о чем ТАСС рассказали в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что у Японии есть достаточно возможностей для спасения косаток. По ее словам, для этого не требуется полноценных ледоколов, а достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, которое бы прикрыло животных от ветра и создало полынью.

Шансы на спасение

Научный руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин рассказал ТАСС, что шансы на выживание морских млекопитающих в подобной ловушке есть. Косатки, нарвалы и белухи способны поддерживать полынью в течение нескольких недель.

"Косатки - очень сильные и быстрые животные. Большой запас подкожного жира позволяет им провести без пищи около двух месяцев, поддерживая жизнедеятельность организма. Самое тревожное для них - сохранять достаточную полынью для возможности дыхания. Обычно косатки без труда поддерживают такую полынью в спокойной ледовой обстановке, однако в ситуации с дрейфующим льдом могут столкнуться с подобной проблемой", - подчеркнул Катин.

Ученый добавил, что косатки могут находить выход из такой ловушки благодаря способности к эхолокации. Однако существует и помеха в виде детенышей, которых очень социальные косатки никогда не бросят в беде.

"Взрослая косатка может проплыть огромные расстояния на высокой скорости, но малыши с таким не справятся. Поэтому взрослые хищники никогда не бросят своих детей и будут ориентироваться на них. А в подобных группах основной состав - как раз самки разных возрастов, малыши и совсем юные самцы", - подчеркнул биолог.

Прогноз по ветру

7 февраля в районе у острова Хоккайдо, где были замечены косатки, ожидается ветер западных направлений, с 8 февраля он сменится на южный скоростью 7-12 м/с, рассказали ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Направление ветра будет меняться таким образом до 11 февраля, когда его скорость усилится до 15-18 м/с.

В Приморском гидрометцентре добавили, что, согласно изображениям со спутниковых снимков от 6 февраля, в юго-западной части Охотского моря "виден сплошной тяжелый лед".