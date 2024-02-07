В Хабаровском крае в горнолыжном комплексе "Хехцир" установят бугельный подъемник

Также планируется создать учебный склон с траволатором и развлекательный склон для тюбинга с подъемником "Беби-лифт"

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Бугельный подъемник установят в горнолыжном комплексе "Хехцир", который открылся у Хабаровска в январе. Об этом сообщили в администрации города.

"На 2024-й Центром отдыха и туризма запланировано проектирование дополнительных объектов комплекса: бугельного подъемника, учебного склона с траволатором (движущаяся под уклоном или параллельно полу дорожка) и развлекательного склона для тюбинга с подъемником "Беби-лифт", - говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Евгения Соловьева.

Он отметил, что в настоящее время комплекс не может в полной мере удовлетворить все запросы посетителей - отсутствует определенная инфраструктура, которая должна быть на таких объектах. "Но "Хехцир" будет развиваться, и в дальнейшем, я надеюсь, он станет одним из лучших горнолыжных комплексов Дальнего Востока", - сказал Соловьев.

Горнолыжный комплекс "Хехцир" начал работать в январе. Это масштабный проект, в перспективе будет создан круглогодичный международный горнолыжный курорт на площади 360 га. В планах - строительство оздоровительных комплексов, отелей, ресторанов.

Пока открыта первая очередь проекта с горнолыжными трассами и канатной дорогой, ее сдали в конце декабря. В конце января в ходе подготовки покрытия трасс вышел из строя элемент гидравлики ратрака. Запчасти для него уже заказали в западных регионах России. Сама спецтехника осталась на одной из трасс, уточнили ТАСС в комплексе. Сейчас на территории сохранен только пеший подъем.