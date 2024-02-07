В вузе Якутии запустят российско-китайскую магистерскую программу по маркетингу

Первый и четвертый семестры студенты будут обучаться в СВФУ, второй и третий - в китайском вузе-партнере

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) и Цзилиньский университет иностранных языков (КНР) запустят в 2024 году магистерскую программу "Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации в сфере маркетинга". Об этом сообщила ТАСС доктор педагогических наук, заведующая кафедрой "Английский язык и перевод" СВФУ Галина Парникова.

"Набор на магистерскую программу "Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации в сфере маркетинга" ожидается в 2024 году. Цель программы - подготовка специалистов со знанием китайского языка, способных к деятельности в сфере маркетинга и бизнеса", - рассказала Парникова.

Она уточнила, что программа будет реализована в сетевом формате совместно с бизнес-школой Цзилиньского университета иностранных языков (КНР). Первый и четвертый семестры студенты будут обучаться в СВФУ, второй и третий - в китайском вузе-партнере.

"В СВФУ студенты будут изучать теоретические основы межкультурной коммуникации, теорию перевода и часть экономических специальностей. Углубленно преподавание дисциплин, связанных с логистикой, электронной торговлей, маркетингом и продвижением товаров и услуг возьмет на себя китайский вуз", - отметила собеседница агентства.

Проект реализуется в рамках программы "Кафедра 360" , вошедшей в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". "Приоритет-2030" - государственная программа поддержки университетов, реализуется Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Направлена на повышение конкурентоспособности Российской Федерации в сфере высшего образования, науки, технологий. Программа запущена 24 июня 2021 года, плановый срок реализации - 10 лет.