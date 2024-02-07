В Токио ультраправые проводят акции у посольства РФ по случаю Дня северных территорий

Подступы к диппредставительству охраняют усиленные наряды сотрудников японских служб безопасности

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Активисты ультраправых организаций на агитационных автобусах и автомобилях с громкоговорителями проводят акции в центральном районе Токио, где расположено посольство России, передает корреспондент ТАСС. Акции приурочены к отмечаемому в Японии так называемому Дню северных территорий, как здесь именуют южную часть Курил.

Непосредственно к самому посольству ультраправые подъехать или подойти не могут - ведущие к нему дороги перекрыты полицейскими кордонами, а подступы к дипломатическому представительству охраняют усиленные наряды сотрудников японских служб безопасности, среди которых есть и полицейские отряды особого назначения.

Транспортные средства ультраправых вынуждены курсировать по соседним улицам, оглушая прохожих лозунгами через громкоговорители. Традиционные требования "отдать острова", которые периодически звучат и на русском языке, иногда сопровождаются оскорбительными выкриками. Несколько раз колонны автомобилей ультраправых подъезжали вплотную к полицейским заграждениям, требуя пропустить их непосредственно к российскому дипломатическому представительству. Получив отказ, они вынуждены были сворачивать на соседние улицы, продолжая через громкоговорители выкрикивать лозунги.

О каких-либо столкновениях участников акций с полицией или других инцидентах информации не поступало.

Второй год подряд на фоне ситуации на Украине на некоторых автомобилях ультраправых помимо японских установлены и украинские флаги, а тексты лозунгов ультраправых содержат также критику действий РФ на Украине.

Помимо этого, в Токио в среду пройдет так называемый Общенациональный митинг за возвращение северных территорий. На нем, в частности, должен выступить премьер-министр Японии Фумио Кисида. По решению правительства Японии "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

История вопроса

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного соглашения из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.