Чиновник допустил, что стая косаток у побережья Японии спаслась из ледяного плена

Представитель муниципалитета города Раусу сообщил, что в ходе осмотра места происшествия животных не обнаружили

ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Стая косаток, попавших в ледяной плен у японского побережья, скорее всего, смогла благополучно выбраться. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС представитель муниципалитета города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо, в зоне которого ранее были замечены терпящие бедствие морские млекопитающие.

"Мы только что осмотрели это место, - сказал чиновник. - Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться. Сохраняется, конечно, опасность того, что они могут угодить в новую ловушку в другом месте, но в нашем районе, похоже, они спаслись".

Накануне отделение японской береговой охраны в городе Раусу сообщило, что ориентировочно в километре от берега при съемках с помощью дрона была замечена стая из примерно 10 косаток с детенышами. Они скопились на небольшом открытом участке, со всех сторон сжатом плотными дрейфующими льдами. Отправить судно им на помощь тогда не представлялось возможным, сообщило информационное агентство Kyodo.

Как отмечают японские специалисты, у косаток очень развиты семейные связи, они не бросают детенышей, даже если им самим угрожает большая опасность. В частности, в феврале 2005 года у побережья города Раусу при схожих обстоятельствах погибла стая из примерно десяти этих животных, попавших в ледовую ловушку, когда на поверхности моря не осталось свободного места, где они могли бы всплыть и подышать.