Китай запустил в эксплуатацию свою пятую станцию в Антарктиде

Специалисты будут наблюдать за природными явлениями, экологией и животным миром

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. КНР в среду приступила к эксплуатации своей пятой антарктической станции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее местные СМИ проинформировали, что объект находится в районе моря Росса. Для станции выбран участок площадью 5,2 тыс. кв. м. Она рассчитана на размещение коллектива из 80 человек в летнее время и до 30 сотрудников в зимний сезон.

Китайские ученые планируют проводить многочисленные исследования, в том числе осуществлять междисциплинарные проекты. Они будут наблюдать за природными явлениями, экологией и животным миром, а также состоянием акватории у берегов Антарктики.

По сведениям газеты Global Times, проект предусматривает международное сотрудничество. В частности, предполагается осуществлять исследовательские программы с участием Австралии и Норвегии. В области снабжения планируется взаимодействовать с Россией, Австралией, Великобританией, Италией, Республикой Корея, США и Чили.

Китай имеет в Антарктиде еще четыре станции - "Чанчэн" (создана в 1985 году), "Чжуншань" (функционирует с 1989 года), "Куньлунь" (2009) и "Тайшань" (2014).

В ноябре 2023 года ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2" с группой ученых на борту отправились из Шанхая в 40-ю китайскую антарктическую экспедицию. К ним присоединилось грузовое судно "Тяньхуэй", которое вышло из порта города Чжанцзяган (восточная провинция Цзянсу). В экспедиции приняло участие 460 человек из 80 научных организаций КНР, возвращение запланировано на апрель 2024 года.