В Москве ожидаются снег, местами метель и до минус 5 градусов

Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Облачно, снег, местами сильный, местами метель, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов, ожидаются снег, местами метель и гололедица.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус 17, местами до минус 20 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области из-за порывов ветра и метели с 09:00 среды до 09:00 четверга, из-за снега, местами сильного, и гололедицы - с 09:00 до 21:00 среды.