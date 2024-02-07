Япония сообщила, что контактирует с РФ по проблеме косаток, попавших в ледовую ловушку

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси не привел подробностей

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Японская сторона находится в контакте с РФ по проблеме стаи косаток, попавших в ледяной плен у побережья японского города Раусу на северном японском острове Хоккайдо. Об этом заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы находимся в контакте с российской стороной", - сказал он, не приведя дополнительных подробностей. Вместе с тем Хаяси отметил, что власти продолжат внимательно следить за ситуацией, хотя косатки и "не подпадают под категорию ценных диких животных, которые должны охраняться" по закону.

Накануне отделение японской береговой охраны в городе Раусу сообщило, что ориентировочно в километре от берега при съемках с помощью дрона была замечена стая из примерно 10 косаток с детенышами. Они скопились на небольшом открытом участке, со всех сторон сжатом плотными дрейфующими льдами. Отправить судно им на помощь тогда не представлялось возможным, сообщило информационное агентство Kyodo.

Представитель муниципалитета города Раусу рассказал ТАСС, что в ходе последнего осмотра этой зоны косаток обнаружено не было, а дрейфующие льды ослабли и расступились. По его словам, "велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться".

В феврале 2005 года у побережья города Раусу при схожих обстоятельствах погибла стая из примерно 10 этих животных, попавших в ледовую ловушку, когда на поверхности моря не осталось свободного места, где они могли бы всплыть и подышать.