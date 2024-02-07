Роскачество советует обращаться в СК в случае звонков якобы из полиции по поводу долгов

В ведомстве порекомендовали записать разговор, узнать у звонившего фамилию и должность, о каком именно долге идет речь, в какой полицейский участок надо подъехать и была ли направлена повестка в суд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роскачество посоветовало обращаться в Следственный комитет РФ в случае звонков по поводу долгов, если звонящие представляются сотрудниками полиции. Об этом ТАСС рассказали в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

"Если вам звонят, представляются сотрудниками полиции и требуют оплаты по кредиту, то по возможности зафиксируйте данные звонившего и сообщите в отдел полиции или в СК России о данном инциденте для того, чтобы провели проверку по факту деятельности звонившего. Потому что в должностные обязанности полицейского не входит представление интересов банка или микрофинансовой организации по долговым обязательствам заемщика", - отмечает руководитель Центра финансовой экспертизы Ольга Вяльшина.

Отношения между кредитором и заемщиком регулируются исключительно нормами гражданского законодательства. При этом в Уголовном кодексе РФ есть несколько статей, которые формально предусматривают уголовную ответственность за долги по кредитам. Как отмечают в Роскачестве, недобросовестные коллекторы, притворяясь полицейскими, могут угрожать должникам, однако если заемщик просто перестал платить по кредиту, то этого недостаточно, чтобы возбуждать уголовное дело.

В ведомстве посоветовали вести запись разговора, а также узнать у звонившего фамилию, имя, должность, о каком именно долге идет речь, в какой полицейский участок требуется подъехать и была ли направлена повестка в суд. "После завершения звонка в МВД нужно узнать, существует ли такой сотрудник, есть ли вообще ОВД по такому адресу и действительно ли вам кто-то звонил из этого ОВД. Если человека с такими Ф. И. О. в отделе полиции не существует, то и волноваться не следует", - заявили в Роскачестве. Однако если должник подозревает, что звонивший был коллектором, нарушившим свои полномочия, можно пожаловаться в ФССП о нарушении законодательства, приложив запись разговора.

Также уточняется, что иногда должникам действительно звонят полицейские с требованиями погашения долга и угрозами. "Это происходит, когда коллектор по дружбе или за вознаграждение приглашает полицейского выбивать долги. Такая деятельность со стороны полицейского является противозаконной и уголовно наказуемой. Требуется обращаться в полицию с заявлением, и после контрольной проверки и взятия с поличным против полицейского-вымогателя могут возбудить уголовное дело", - советуют в Роскачестве.