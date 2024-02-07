Сенатор Цеков заявил, что в Крыму необходимо переименовать улицы

Речь идет об улицах, которые были названы в честь политиков Киева и США

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Улицы населенных пунктов Крыма, названные в период Украины в честь политиков Киева и США, необходимо переименовать. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Мы обнаружили интересные вещи, у нас в Крыму есть населенные пункты, в которых есть улицы имени Кравчука, Кучмы, даже есть улица Рейгана. Названия присвоили во времена Украины, я думаю, что это не те личности, именами которых нужно называть улицы городов Крыма", - сказал Цеков.

В 2022 году глава Крыма Сергей Аксенов предложил местным властям провести "ревизию" на предмет выявления названия улиц в населенных пунктах республики после обращений жителей Армянска, где одна из улиц носила имя украинского националиста Вячеслава Черновола. Тогда глава Крыма предложил переименовать ее в улицу 126-й бригады береговой обороны.