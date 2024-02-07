В трех регионах Приволжья ограничили движение по участкам трассы М-5 из-за метели

Речь идет об участках с 93-го по 126-й км, с 146-го по 262-й км с 1 194-го по 1 370-й км

ТАСС, 7 февраля. Проезд транспорта по нескольким участкам трассы М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск ограничен из-за неблагоприятных погодных условий в Оренбургской и Самарской областях, а также Башкирии. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МЧС по регионам.

"С 08:00 (06:00 мск) 7 февраля введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов и грузового транспорта на трассе М5 Урал с 1 194-го по 1 370-й км (на территории Башкортостана - Туймазинский и Буздякский районы) в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)", - говорится в сообщении главка МЧС по Башкирии.

Ограничения также коснулись участка с 93-го по 126-й км трассы в Самарской области. В ГУ МЧС по региону уточнили, что приостановка движения всех видов транспортных средств, ориентировочно, будет снята в 14:00 (12:00 мск), но время может измениться в зависимости от погодных условий.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области сообщила, что на трассе М-5 "Урал" на территории региона приостановили движение на участке с 262-го по 405-й км (от населенного пункта Сорочинск до населенного пункта Холодные Ключи).

Ранее из-за непогоды в Оренбургской области ограничили проезд всех транспортных средств на участке трассы М-5 с 146-го по 262-й км.