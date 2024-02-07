Си Цзиньпин заявил, что освоение полярных регионов принесет пользу всему человечеству

Защита и эксплуатация такой территории позволит стимулировать формирование человеческого сообщества "с единой судьбой", считает председатель КНР

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Деятельность по освоению и защите полярных регионов благоприятно отразится на развитии всего человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в связи с введением в эксплуатацию китайской станции "Циньлин" в Антарктиде.

"Лучшее понимание полярных регионов, их защита и эксплуатация позволят внести новый, еще более значительный вклад на благо человечества, стимулировать формирование человеческого сообщества с единой судьбой", - приводит Центральное телевидение Китая слова главы государства, который направил поздравление участникам указанного проекта.

Ранее местные СМИ сообщили, что КНР в среду приступила к эксплуатации своей пятой антарктической станции. Объект находится в районе моря Росса. Для "Циньлин" выбран участок площадью 5,2 тыс. кв. метров. Она рассчитана на размещение коллектива из 80 человек в летнее время и до 30 сотрудников в зимний сезон.

Помимо "Циньлин", Китай имеет в Антарктиде еще четыре станции - "Чанчэн" (создана в 1985 году), "Чжуншань" (функционирует с 1989 года), "Куньлунь" (2009) и "Тайшань" (2014).