На северо-востоке и юге Москвы за первый месяц 2024 года открылись две поликлиники

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в учреждениях медицинскую помощь получают больше 90 тыс. жителей Бабушкинского и Даниловского районов города

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Поликлиники на Ленской и Автозаводской улицах открылись в Москве за первый месяц 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На Ленской улице, 21А, работают филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11. На Автозаводской улице, 23с177 - новые филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что в учреждениях медицинскую помощь получают больше 90 тыс. жителей Бабушкинского и Даниловского районов города, в том числе 17 тыс. детей.

Здания, по словам мэра столицы, полностью соответствуют новому московскому стандарту. Поликлиники оснащены современным оборудованием, для посетителей созданы комфортные зоны ожидания, а для персонала - удобные комнаты отдыха, понятная навигация. Пациентов принимают самые востребованные специалисты.

"Всего в столице уже заработали 20 новых поликлиник по московскому стандарту, 13 из них - в 2023 году", - добавил глава города. Собянин напомнил, что большая программа капитального ремонта поликлиник в Москве продолжается. Уже усовершенствованы 200 учреждений, в 2024 году планируется отремонтировать еще 100.