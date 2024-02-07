Суд Аргентины призвал изменить регламент по применению силы против протестующих

Судья Себастьян Касанельо считает, что необходимо привести документ в соответствие с границами, установленными конституционной системой права страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Аргентинский судья Себастьян Касанельо призвал министерство безопасности страны привести регламент по противодействию перекрытию улиц в соответствие с международными стандартами защиты прав и свобод человека. Об этом сообщила во вторник газета La Nacion.

"Уместно призвать министерство безопасности страны привести действия полиции и сил безопасности в соответствие с границами, установленными нашей конституционной системой права, включая весь конституционный блок и международные стандарты защиты прав", - приводит издание решение судьи, рассматривавшего ходатайство о признании введенного регламента противоречащим конституции.

В середине декабря 2023 года министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что новое правительство Аргентины будет придерживаться нулевой терпимости к перекрытию дорог протестующими. Для выполнения этой задачи правоохранительным органам было разрешено применять силу. "Крайне важно понимать, что в нашей конституционной системе право на свободное передвижение сосуществует с другими гражданскими и политическими свободами и правами, такими как свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний, а также право подавать петиции, в частности. для критики властей. Последние из перечисленных прав имеют особую ценность в демократической системе", - считает судья.

Касанельо подчеркнул, что с критикой регламента выступили докладчики ООН, которые заметили, что использование силы в отношении манифестантов "допустимо только в исключительных случаях, когда протест уже не является мирным". В то же время судья отметил, что не будет выносить решение о признании регламента противоречащим конституции, так как рассчитывает на возможность его доработки.

На прошлой неделе перед зданием Конгресса Аргентины прошло несколько манифестаций против пакета реформ президента Хавьера Милея. Каждый раз на площадь стягивались десятки сотрудников полиции, жандармерии и других федеральных сил безопасности, а также спецсредства. Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли 1 февраля, когда силовики применили против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки, чтобы не допустить перекрытия одной улицы.