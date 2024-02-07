В Крыму 98% населения обеспечены мобильной связью и интернетом

На полуострове наиболее распространены сети 2G и 3G

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Около 98% населения и порядка 70% территории полуострова Крым обеспечены возможностью получать услуги мобильной связи и интернета в сетях 2G и 3G. Об этом сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи региона.

"На текущий момент около 98% населения, проживающего на полуострове, и порядка 70% территории региона обеспечены возможностью получения услуг мобильной связи в сетях 2G и 3G", - отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что не в полной мере могут быть обеспечены радиопокрытием горы, леса и другие территории полуострова, непригодные для постоянной жизни.

Сегодня на полуострове наиболее распространены сети 2G и 3G, однако в последние годы операторы связи (всего в Крыму работает четыре оператора, последний начал работу в прошлом году) переходят на сигнал 4G с высокоскоростным доступом к интернету практически на всей территории республики.