Большинство опрошенных россиян старше 55 лет назвали интернет полезным для жизни

Согласно материалам исследования сотового оператора "Билайн" и проекта "Московское долголетие", сенсорные гаджеты есть у 75% респондентов в возрасте 56-70 лет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Большая часть россиян в возрасте от 55 лет и старше оценивают современные технологии как полезные, упрощающие жизнь гаджеты и инструмент безопасности. При этом у многих из этой возрастной категории есть сенсорные телефоны и ноутбуки, говорится в исследовании сотового оператора "Билайн" и проекта "Московское долголетие" (есть в распоряжении ТАСС).

Результаты опроса приведены на основе 1,2 тыс. интервью с пользователями от 55 лет и старше.

Согласно материалам исследования, сенсорные гаджеты есть у 75% респондентов в возрасте 56-70 лет, 57% обладают ноутбуками или компьютерами. Кнопочные устройства предпочитают в основном участники опроса в возрасте более 71 лет. При этом часть россиян из этой возрастной категории даже использует умные устройства и датчики для дома и дачи.

62% всех опрошенных имеют доступ к мобильному интернету, а почти четверть из них используют более 10 ГБ интернет-трафика ежемесячно. Он тратится на видеозвонки, использование мессенджеров, просмотр фильмов, отправки фотографий или видео. Только 13% респондентов признались, что им не хватает навыков, чтобы пользоваться интернетом с телефона. Треть хотят повысить уровень владения мобильными устройствами, так как знают только их базовые функции.

Большинство людей старше 55 лет в интернете занимаются поиском информации (74% ответов). 73% читают новости, а 72% используют мессенджеры. Примерно так же популярны банковские приложения (70%) и госсервисы (68%).

"Подавляющая часть аудитории, 90% пользователей интернета, считает, что онлайн-сервисы значительно упрощают их жизнь, в первую очередь за счет быстрого доступа к информации, возможности реже ходить в магазины и другие организации, а также ускорение процессов", - рассказали авторы исследования.

Сам "Билайн" также подтвердил цифровизацию старшего поколения: 74% его клиентов старшего возраста владеют смартфонами, по большей части на Android. Мобильный трафик за год вырос на 20%, количество активных пользователей - на 5,4%. Среди участников "Московского долголетия", как следует из материалов исследования, доля социально активных пользователей выше в среднем на 15-20%.