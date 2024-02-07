Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении косаток

Соответствующее предложение ведомство направило в японское Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, попавших в ледяной плен, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с новостным сюжетом японских СМИ о затруднительной ситуации в водах возле города Раусу острова Хоккайдо Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии подтверждает свою готовность в кратчайшие сроки оказать помощь по спасению млекопитающих, занесенных в Красную книгу, имея для этого необходимые компетенции и опыт", - говорится в письме, размещенном на сайте Росрыболовства.

Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья Хоккайдо на севере Японии. Кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. Во второй половине дня 6 февраля косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.