В Москве началось голосование на выборах президента Азербайджана

Проголосовать могут граждане республики старше 18 лет, постоянно либо длительное время проживающие на территории России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана началось в Москве в 08:00 с открытием избирательного участка на территории посольства республики, передает корреспондент ТАСС.

В голосовании могут принять участие граждане Азербайджана старше 18 лет, постоянно либо длительное время проживающие на территории России. Для этого необходимо предъявить представителям избирательного участка действительный паспорт либо удостоверение личности гражданина Азербайджана. Тем гражданам, которые прибыли в российскую столицу в период выборов, но желают принять участие в голосовании, потребуется представить и открепительные удостоверения.

На избирательном участке подготовлены пять кабинок для голосования и две урны для заполненных бюллетеней. Справочная информация о кандидатах и порядке голосования представлена на специальных стендах.

Как отметили в азербайджанском посольстве, граждане республики смогут проголосовать в Москве до 19:00 мск. Помимо российской столицы, избирательные участки на выборах президента Азербайджана организованы и в генеральных консульствах республики в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы отметил, что на избирательных участках в России созданы "все необходимые условия" для голосования. Он указал на большой энтузиазм граждан в этот электоральный период и выразил надежду на "высокую активность" избирателей.

Внеочередные выборы президента Азербайджана проходят 7 февраля. На пост президента страны баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.