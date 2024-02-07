Такер Карлсон не считает, что должен чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

Журналист отметил, что "любит Америку"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не считает должным чувствовать себя виноватым перед Соединенными Штатами за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

"Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я люблю Америку", - сказал он телеканалу "РЕН ТВ", отвечая на соответствующий вопрос. Видеозапись опубликована в Telegram-канале телеканала.

Ранее журналист заявил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на его сайте.