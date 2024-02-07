В Югре впервые с начала 2024 года эпидпорог по ОРВИ и гриппу снизился почти на 20%

По данным управления Роспотребнадзора, в округе основную заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Число случаев ОРВИ и гриппа в Ханты-Мансийском автономном округе стало ниже эпидемического порога на 18,8%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Югре.

"За неделю с 31 января по 7 февраля в Югре зарегистрировано 128,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что на уровне предыдущей недели на 6,8% и ниже эпидемического порога на 18,8%", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, среди заболевших большинство составляют дети - 64,1%. При этом в округе основную заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Наибольший рост отмечается в городе Урае и Березовском районе.

Увеличение заболеваемости фиксируется в 11 муниципальных образованиях округа. Заболеваемость в столице Югры Ханты-Мансийске выше, чем на предыдущей неделе на 29,9% и ниже эпидемиологического порога на 67%.

На протяжении нескольких недель в Югре фиксировалось превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу на 80% и более.