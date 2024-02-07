В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения

Оно будет действовать до 8 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Действие объявленного из-за снегопада в Челябинской области штормового предупреждения продлили до 8 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В Челябинской области продолжается снегопад. Штормовое предупреждение продлено до 8 февраля 2024 года. В области на дорогах гололед, метели, заносы, очень сильные осадки", - сказано в сообщении.

По данным министерства, на региональных дорогах идет расчистка снега. За последние сутки в расчистке задействовано 275 единиц дорожной техники.

Ранее со ссылкой на Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что со второй половины дня и ночью 7 февраля в связи с прохождением циклона в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, местами очень сильный, усиление ветра до 20-25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, сильные гололедные явления.