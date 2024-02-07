РФ пока не получила от Японии ответа на предложение помочь в спасении косаток

Росрыболовство ранее направило в японское Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла соответствующее предложение

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Япония пока не отреагировала на предложение Росрыболовства о готовности оказать помощь по спасение косаток, попавших в ледяной плен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, не дожидаясь каких-то просьб, - сказала дипломат. - Также я могу подтвердить, вот буквально перед эфиром [в посольстве России в Токио] подтвердили, что по дипломатическим каналам продублировали это письмо, оно передано японской стороне, но реакции пока нет".

Ранее представитель муниципалитета города Раусу на острове Хоккайдо высказал мнение в беседе с корреспондентом ТАСС, что стая косаток, скорее всего, смогла благополучно выбраться из ледяного плена. По словам чиновника, была осмотрена зона, где ранее были замечены морские млекопитающие, но их там не оказалось, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. При этом сохраняется опасность, что косатки могли угодить в новую ловушку в другом месте.

Накануне отделение японской береговой охраны в городе Раусу сообщило, что ориентировочно в километре от берега при съемках с помощью дрона была замечена стая из примерно 10 косаток с детенышами. Они скопились на небольшом открытом участке, со всех сторон сжатом плотными дрейфующими льдами. Отправить судно им на помощь тогда не представлялось возможным, сообщило информационное агентство Kyodo.