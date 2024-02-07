Блиновская имеет возможность пользоваться салоном красоты в СИЗО

Член ОНК Москвы Мария Ботова отметила, что блогер содержится в четырехместной камере, у нее три соседки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская может воспользоваться салоном красоты СИЗО №6 "Печатники", в котором она содержится после ареста. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова, которая посетила блогера в изоляторе.

"В СИЗО "Печатники" есть настоящий салон красоты, где заключенные могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом. Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться",- сказала она.

Ботова также рассказала, что блогер содержится в четырехместной камере, у нее три соседки. "Они не судимы, обвиняются в ненасильственных преступлениях",- отметила Ботова. По ее словам, в этой камере есть телевизор, холодильник и душ.

После ареста Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 мест, где она прошла медицинское обследование. Теперь же ее перевели в обычную камеру.

22 января Замоскворецкий суд отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она пренебрегла установленными ей ограничениями и провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой, в том числе общалась со свидетелем по делу. Блиновская была помещена в СИЗО №6 Москвы.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.