Застрявшие в Шанхае артисты МСХТ должны получить переоформленные документы 8 февраля

Дата вылета еще не определена, сообщил директор театра Руслан Банковский

ШАНХАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Артисты Московского современного художественного театра (МСХТ), которые не смогли 6 февраля вылететь из Шанхая в Москву из-за просроченной визы, рассчитывают получить переоформленные документы 8 февраля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор театра Руслан Банковский.

"Организатор [с китайской стороны] будет платить минимальный штраф завтра. И завтра нам должны отдать паспорта", - сказал он, уточнив, что документы 34 членов труппы были отданы в иммиграционное управление по месту проживания в отеле.

Что касается даты вылета, то информации по этому вопросу пока нет. "Это вопрос сложный и пока висит в воздухе", - сказал директор театра.

6 февраля гастролировавший в Китае коллектив театра не смог вылететь из Шанхая в Москву из-за проблем с документами. Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России Дмитрий Лукьянцев, у артистов театра оказалась просрочена виза, которая ограничивала срок пребывания в КНР 30 днями. Также должным образом не была оформлена временная регистрация. Труппа находится в Китае с 18 декабря.

Ближайшая возможная дата вылета авиакомпанией "Аэрофлот" из Шанхая - 9 февраля.