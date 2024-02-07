В Мончегорске некоторые учащиеся вновь остались дома из-за морозов

Уроки отменили для учеников с первого по девятый классы

МУРМАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Мончегорска второй день подряд отменяют уроки для учащихся некоторых классов из-за морозов, сообщили в городской администрации.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске 7 февраля отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с первого по девятый классы включительно", - говорится в сообщении.

Ранее занятия отменялись 6 февраля.

По данным синоптиков, в среду в Мончегорске температура воздуха около минус 30 градусов мороза и слабый ветер.