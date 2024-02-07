Синоптик: ночь с 6 на 7 февраля в Москве стала самой холодной в этом месяце

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что под утро в столице мороз окреп до минус 10,6 градуса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Прошедшая ночь стала самой холодной в феврале 2024 года в Москве. Под утро в столице температура воздуха составляла -10,6 градуса, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москву вернулись нормальные февральские морозы. На базовой метеостанции ВДНХ минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце. Под утро в столице мороз окреп до -10,6 [градуса], по области столбики термометров колебались от -8 до -18 [градусов], что соответствует многолетней норме. За сутки выпало 5 мм осадков, что составляет 1/3 от декадной нормы (15,7 мм)", - сказал он.

Тишковец сообщил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением вечером центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня начнутся снегопады и метели с ухудшением видимости до 1-2 км, кратковременно до 200-500 м.

"Выпадет до 7-9 мм осадков, или почти 1/5 от месячной нормы, что близко к рекорду этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 мм. При этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ существенно вырастут, и в течение суток впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты", - сказал он.

Температура воздуха в Москве составила от -4 до -6 градусов, по области - от 3 до 8 градусов мороза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 721 мм ртутного столба. Тишковец отметил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.