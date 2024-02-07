Бывший губернатор малайзийского штата Саравак жив

По словам комиссара полиции Манчи Аты, сейчас он находится в своей резиденции

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Исчезнувший бывший губернатор малайзийского штата Саравак Абдул Таиб Махмуд, бесследно исчезнувший из больницы, объявился, он жив и здоров. Об этом сообщила газета The Star со ссылкой на полицию.

"Сейчас он находится в своей резиденции", - приводит издание слова комиссара полиции Манчи Аты. "Расследование продолжается, мы не можем вдаваться в подробности", - добавил он.

6 февраля сообщалось, что экс-губернатор исчез из больницы. Его брат подал заявление в полицию о том, что Абдула Таиба Махмуда выписали из частной клиники вопреки рекомендациям врача и без одобрения родственников.

87-летний Абдул Таиб Махмуд занимал пост губернатора Саравака с 1 марта 2014 года по 26 января 2024 года (три срока).