Гости в костюме панды смогут бесплатно посетить зоопарк в Москве 9-11 февраля

Такую же возможность предоставят посетительницам с именем Екатерина - тезкам детеныша панды

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский зоопарк стал одной из площадок фестиваля "Китайский Новый год в Москве", в рамках празднования с 9 по 11 февраля попасть в зоосад можно будет бесплатно посетительницам с именем Екатерина и гостям в костюмах панды, сообщила пресс-служба площадки.

"С 9 по 18 февраля в столице пройдет фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Московский зоопарк стал одной из площадок для празднования и подготовил ряд тематических мероприятий: экскурсии, лекции и мастер-классы. А 9, 10 и 11 февраля попасть в зоопарк можно будет бесплатно, переодевшись в костюм панды. Такую же возможность предоставят посетительницам с именем Екатерина - тезкам малышки-панды Катюши", - говорится в сообщении.

Поясняется, что для бесплатного входа на посетителе должно быть минимум три видимых элемента одежды с изображением панды или два элемента одежды и декор. Зачтется также образ панды: черно-белая одежда в сочетании с шапкой-пандой или аква-гримом панды, вся одежда с принтом панды. "Не подойдет: только один элемент одежды, невидимые элементы одежды, просто черно-белая одежда. Вы должны выглядеть, как панда", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что 9 февраля в 11:00 в открытом лектории Московского зоопарка пройдет лекция "Большие панды - загадочные гости с Востока". Посещение бесплатно по предварительной записи. 10 и 11 февраля в 12:00, а также 22, 23 и 24 февраля в 14:00 запланирована экскурсия "Гости из Поднебесной" - это семейная образовательная программа, посвященная животному миру Китая: большим пандам, красным пандам и гималайским медведям, а также природоохранным программам зоопарка. Мероприятие также можно посетить по предварительной записи.

Помимо этого, 17 февраля в 12:00 состоится интерактивная программа "Панды и другие животные Азии" - экскурсия по редким экзотическим животным Азии, тематическая игра и мастер-классы.