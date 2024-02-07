Сугробы в Москве преодолели полуметровую отметку

Самый высокий снежный покров в Подмосковье наблюдается в Волоколамске - 57 см

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве превысила полуметровую отметку и составила 53 см, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Московские сугробы преодолели полуметровую отметку! <...> К утру среды высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, стала самой высокой с начала зимы, и впервые за нынешнюю зиму превысила полуметровую отметку, составив 53 см. Такое значение составляет почти полторы климатических нормы (147%). Суточная прибавка составила 11 см", - написал он.

Синоптик подчеркнул, что в столице были и более снежные 7 февраля, в этот день в 1999 году высота сугробов достигала 58 см.

Леус добавил, что на других метеостанциях Москвы снега от 43 см на Балчуге до 56 см в Тушино. "Самый высокий снежный покров в Подмосковье наблюдается в Волоколамске - 57 см. Сегодня ждем дальнейшей прибавки снежного покрова", - написал он.