СФ назначил главу секретариата председателя Верховного суда РФ на должность судьи

Роман Рябзин будет работать в судебной коллегии по гражданским делам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании решение назначить руководителя секретариата председателя Верховного суда (ВС) РФ Романа Рябзина на должность судьи. Соответствующее представление президента РФ ранее поступило в верхнюю палату парламента.

Как сообщил первый зампред Верховного суда РФ Петр Серков, Рябзин будет работать в судебной коллегии по гражданским делам.

Рябзин - кандидат юридических наук, имеет стаж работы в области юриспруденции более 19 лет. С 2006 года по настоящее время работает в Верховном суде РФ, в 2018 году был назначен на должность руководителя секретариата председателя суда.

Согласно конституции судьи Конституционного и Верховного судов РФ назначаются Советом Федерации по представлению президента России.