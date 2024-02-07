В Москве в 2023 году самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что москвичи все чаще называют детей именами, имеющими русские славянские корни

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Михаил, Александр и Максим и стали самыми популярными мужскими именами для новорожденных в 2023 году, девочкам чаще всего давали имена София, Анна и Мария. Об этом рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Самыми популярными имена в 2023 году стали Михаил, так назвали 2 295 мальчиков и София, такое имя дали 1 981 девочке. За более чем 40 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз, в 2023 году так назвали 2 229 маленьких москвичей. Ранее в 2012 году самым популярным именем стало Артем", - рассказала она.

По ее словам, именами-лидерами для мальчиков в прошлом году также стали Максим (1 688), Лев (1 678), Артем (1 528), Марк (1 502), Матвей (1 456), Иван (1 381), Дмитрий (1 206) и Даниил (1 164). В десятку популярных женских имен вошли Анна (1 933), Мария (1 758), Ева (1 520), Виктория (1 351), Варвара (1 277), Полина (1 236), Алиса (1 232), Василиса (1 175) и Александра (1 158).

"В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022 годом родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами как Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана. Всего в Москве в 2023 году зарегистрировали более 7 тыс. различных имен", - добавила вице-мэр.

Она отметила, что москвичи все чаще называют детей именами, имеющими русские славянские корни, те, которые либо состоят из двух основ: "свет", "слав", либо имеют в своем составе корни "яр", а также имеет корни "мир", "бог", "люб", "мил". Так, в прошлом году в столице родились более 600 Ярославов, почти 200 Святославов и свыше 300 Богданов. Также на свет появились Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир. Женские варианты таких имен также встречаются среди новорожденных: девочкам давали имена Богдана, Святослава, Славяна и Радослава. Кроме того, в 2023 году столице родились семнадцать малышек с именем Ясна, семь с именем Ясения, а также 52 мальчика с именем Добрыня.

Заммэра сообщила, что нередко родители дают детям имена, производные от названия драгоценного камня. В 2023 году в столице родились 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, по одной девочке назвали - Сапфира, Рубина, шесть мальчиков с именем Алмаз. Для сравнения, в 2022 году родители выбрали для дочери имя - Бриллиант, а по одному мальчику назвали - Рубин и Агат. Среди необычных женских имен, которые дали детям в Москве в 2023 году, встречаются Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Россияна, Филиппина, Енисея и другие. Среди необычных мужчин имен: Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Неон, Енисей, Зима, Алтай и Маркс.