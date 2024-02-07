Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 10-летию XXII Олимпийских зимних игр

Президент России отметил, что эти Олимпийские игры в Сочи стали настоящим праздником спорта и дружбы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 10-летию проведения в Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, с юбилеем этого события, отметив, что Игры стали настоящим праздником спорта и дружбы. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"10 лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события", - говорится в поздравлении Путина.

"Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям, стремились, чтобы XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне. <...> Благодаря такому творческому, созидательному труду, олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли", - подчеркнул президент.