В ФСБ заявили о проведении антитеррористических учений в Запорожской области

В ведомстве отметили, что были отработаны мероприятия по пресечению преступлений террористической направленности на территории региона, а также ликвидации их последствий

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб в Запорожской области провел антитеррористическое учение в Мелитополе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Запорожской области.

Как добавили в силовом ведомстве, были отработаны мероприятия по пресечению преступлений террористической направленности на территории региона, а также ликвидации их последствий.

"Основное внимание уделялось совершенствованию практических навыков должностных лиц и сотрудников подразделений экстренных и оперативных служб региона по реагированию на предпринятую диверсантами попытку подрыва в Мелитополе объекта энергетической инфраструктуры, а также тренировке слаженных действий по минимизации последствий условного теракта", - говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, руководство оперативного штаба Запорожской области положительно оценило уровень взаимодействия и профессионализм сотрудников привлекаемых ведомств.