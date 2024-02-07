В Челябинской области ограничили движение автобусов на трех дорогах из-за снегопада

Такая мера действует на дорогах Павловский - Айдырлинский, Бреды - Синий Шихан, Кизильское - граница с Казахстаном

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Временное ограничение для движения грузовиков, автобусов, такси ввели на трех дорогах в Челябинской области из-за снегопада и метели, сообщили журналистам в пресс-службе Миндортранса региона.

"Сегодня с 11:00 (09:00 мск) до 18:00 (16:00 мск) в связи с неблагоприятными метеоусловиями (снег, мокрый снег, сильный ветер, метели) ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ограничение действует на дорогах Павловский - Айдырлинский, Бреды - Синий Шихан. Кроме того, на участке с 57-го км по 130-й км на дороге Кизильское - граница с Казахстаном.

6 февраля со ссылкой на Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что со второй половины дня и ночью 7 февраля в связи с прохождением циклона в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, местами очень сильный, усиление ветра до 20-25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед. Позже прогноз продлили до 8 февраля.