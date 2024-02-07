Три новые книги вышли в серии "Собиратели земли русской"

В серию добавились новые книги - об Александре II, Иосифе Сталине и президенте РФ Владимире Путине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) выпустило в продажу состоящую из 25 томов книжную серию "Собиратели земли русской", сообщил председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале.

В серию добавились три новые книги - об Александре II, Иосифе Сталине и президенте РФ Владимире Путине.

"Вышла книжная серия "Собиратели земли русской". 25 томов. <...> Уникальность в том, что впервые под одной обложкой: и хороший исторический роман о герое книги с научным предисловием, и воспоминания современников, иностранцев, и статьи прославленных историков. Такой комплексный взгляд на эпоху. Все здесь вместе - от князя Владимира до Владимира Путина", - написал он.

В пресс-службе РВИО ТАСС уточнили, что в 2024 году выпущены три книги из серии - об Александре II, Иосифе Сталине и Владимире Путине.

Ранее писатель, историк, журналист, главный редактор проекта "Россия - моя история" Александр Мясников сообщал ТАСС, что написал книгу о президенте РФ Владимире Путине, которая входит в серию "Собиратели земли русской". Издание рассказывает о том, как изменилась Россия со времени первого президентского срока Путина до наших дней.