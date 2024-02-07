В комплексе инфекционной больницы № 1 в Москве открылся акушерско-гинекологический блок

В нем предусмотрено проведение всех необходимых видов диагностики и лечения мам и новорожденных с инфекционными заболеваниями

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Современный акушерско-гинекологический блок начал работу в лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. В нем предусмотрено проведение всех необходимых видов диагностики и лечения мам и новорожденных с инфекционными заболеваниями, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый лечебно-диагностический комплекс <...> московской инфекционной больницы №1 мы спроектировали и построили с учетом самых современных требований к лечению пациентов с инфекциями. Сейчас мы запустили работу нового уникального акушерско-диагностического блока этого комплекса. Всю его инфраструктуру мы сформировали так, чтобы все виды лечения и наблюдения, которые могут потребоваться женщине и ребенку, они получали в одной больнице без необходимости транспортировки в другие медучреждения. Это особенно важно в условиях родильного дома инфекционного профиля", - сказала она.

Ракова добавила, что в новом блоке находятся приемно-смотровые мельцеровские и родовые боксы, боксы для совместного пребывания мамы с ребенком и боксы с кувезами для новорожденных. "Это самое технологичное оборудование. Например, в любом из родовых боксов можно развернуть операционную для экстренного родоразрешения или других операций. При этом благодаря системе мельцеровских боксов и специальной системе вентиляции и обеззараживания воздуха, исключается возможное внутрибольничное распространение инфекций. Так мы обеспечиваем безопасность мам, новорожденных, медицинского персонала и других пациентов", - подчеркнула заммэра.

Она уточнила, что акушерско-гинекологический блок расположен в северном корпусе №1 нового комплекса больницы. Здесь предусмотрены родовые боксы, оснащенные самым современным оборудованием. Они предназначены для ведения родов как у здоровых пациенток, так и у женщин с инфекциями различного типа. В блоке также проводятся инструментальные и лабораторные обследования - для этого в каждом боксе есть полный набор аппаратуры и лабораторных тестов.

Строительство лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 было завершено осенью 2023 года. Комплекс включает в себя три корпуса общей площадью свыше 100 тыс. кв. м - это крупнейший стационар для лечения инфекционных заболеваний. Помимо акушерско-гинекологического блока в новых корпусах расположены инфекционные отделения для взрослых и детей, а также специализированное отделение, где оказывают медицинскую помощь пациентам с особо опасными инфекциями.