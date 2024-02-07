Собянин: почти 20 общественных пространств в Москве приведут в порядок в 2024 году

Среди таких пространств - территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. В этом году в столице благоустроят 19 общественных пространств. Об этом сообщил в своем Telegram-канала мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году продолжим благоустройство городских улиц. Планируем привести в порядок 19 общественных пространств, среди них - территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства. Также начнем прокладывать две трамвайные линии на улице Сергия Радонежского и на проспекте Академика Сахарова", - написал мэр.

Он отметил, что в Москве с 2011 года благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тыс. га.

"Только в прошлом году новый облик получили 22 улицы. Например, территория Южного речного вокзала, участки Цветного бульвара, а также улицы, прилегающие к МГТУ имени Баумана", - заключил Собянин.