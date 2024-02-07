СФ одобрил закон о приостановке срочных контрактов мобилизованных госслужащих

Согласно закону, срочный служебный контракт с такими госслужащими приостанавливается, а должности сохраняются за ними

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о трудовых гарантиях для мобилизованных государственных служащих, который предусматривает в том числе временную приостановку срочного служебного контракта на время военной службы.

Согласно действующему законодательству госслужба таких граждан приостанавливается на время участия в боевых действиях и возобновляется в день выхода госслужащего на работу. Если срок действия срочного служебного контракта государственного служащего истекает в период прохождения военной службы, контракт расторгается, а сохранение за ним его прежнего рабочего места не гарантируется.

Одобренный закон устанавливает, что срочный служебный контракт с такими госслужащими приостанавливается, а должности сохраняются за ними. При этом контракт возобновляется после окончания военной службы на остаток срока его действия со дня приостановления, но он не должен превышать срок достижения предельного возраста пребывания на госслужбе. Исключения составят служебные контракты, заключенные на время выполнения определенного задания, либо на период замещения отсутствующего государственного служащего. Для возобновления срока действия контракта будет заключаться дополнительное соглашение к нему.

Если мобилизованный служащий занимал должность помощника (советника), его служебный контракт возобновляется на срок действия полномочий его руководителя.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Если с этой даты и до вступления закона в силу срочный контракт с госслужащим был расторгнут, то его расторжение будет считаться недействительным. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, документ подготовлен рабочей группой по СВО под руководством первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. "Госслужащие, принимающие участие в спецоперации, смогут вернуться на прежнее место работы после ее окончания. Действие срочного служебного контракта будет возобновлено после завершения прохождения военной службы. При этом срок возобновления срочного служебного контракта будет равен остатку срока такого контракта на момент его приостановления. Эти нормы будут применяться в отношении долгосрочных служебных контрактов", - пояснила сенатор.