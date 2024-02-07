Москвичи смогут принять участие в читательском марафоне от проекта "Город заданий"

Специалисты "Мосразвития" подготовили 4 темы, в каждой из которых будет по 10 книг

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Читательский марафон, участникам которого предложат прочесть 40 литературных произведений за год и получить за это баллы, открылся в Москве. Его можно будет пройти в приложении проекта "Город заданий", сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Проект "Город заданий" приглашает москвичей принять участие в читательском марафоне. Специалисты "Мосразвития" подготовили 4 темы, в каждой из которых будет по 10 книг. В списке - классика, современная русская и зарубежная проза, бестселлеры и книжные новинки, к одной книге "прикреплено" три обязательных задания. Выполнив все три, участник получит баллы за прохождение книжного цикла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая тема, которая уже доступна на "Городе заданий" - "Читающий город. Лучшие книги для всех", в нее вошли книги "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Волшебное кольцо" Андрея Платонова, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте и другие. Задания читательского марафона будут доступны в течение года.

Среди заданий - получение Единого читательского билета и бронирование книги по нему, прохождение теста по прочитанной книге и составление развернутых вопросов к книге. Есть и четвертое, необязательное задание - участие в книжном клубе по прочитанной книге. Там произведение можно обсудить с другими участниками, библиотекарями, литературными критиками, филологами и даже, в некоторых случаях, с авторами книг. Баллы, полученные от пройденных заданий, можно будет обменять на призы и подарки на сайте "Миллион призов".

"За выполнение каждых трех обязательных заданий участники могут заработать 900 баллов. За дополнительные - по 1 тыс. А за получение всех уровней - до 55 тыс. Таким образом самые читающие и целеустремленные участники марафона могут заработать 131 тыс. призовых баллов", - цитирует пресс-служба руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.