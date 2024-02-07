РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек

Замгендиректора компании Иван Колесников отметил, что это потребует проведения корпоративных процедур, так как в большей части пригородных компаний, занимающихся ж/д перевозками, акционерами являются и субъекты РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. РЖД планируют распространить запрет на высадку животных без хозяина из поездов на электрички. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта.

"Правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки", - сказал он.

При этом Колесников отметил, что это потребует проведения корпоративных процедур, так как в большей части пригородных компаний, занимающихся ж/д перевозками, акционерами являются и субъекты РФ.

Ранее сообщалось, что ФПК ("дочка" РЖД) изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. Работники поездной бригады будут принимать все необходимые меры, чтобы найти владельцев, если их не обнаружат, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам. Решения по совершенствованию документов, связанных с перевозкой животных, были приняты в связи с инцидентом с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.