Голикова назвала число россиян, которым соцконтракт помог выйти из бедности

По словам вице-премьера, 41,2% вышли из бедности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 41% россиян вышли из бедности благодаря социальному контракту в 2023 году, а 75% граждан увеличили свои доходы в 2,4 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"В 2023 году благодаря социальному контракту 75,4% граждан увеличили свои доходы в среднем в 2,4 раза, это очень серьезный вклад в снижение бедности, а 41,2% - вышли из бедности", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Таким образом, из 100% участников программы соцконтракта в 2023 году каждый четвертый вышел из показателя бедности.

Голикова уточнила, что, также по предварительным данным, в 2023 году в целом по стране соцконтрактом охвачены 717 тыс. россиян, заключено почти 245 тыс. таких контрактов, в приоритетном порядке - с семьями с детьми.

Как напомнила вице-премьер, соцконтракт с 2024 года переведен на принципы социального казначейства. Это позволило не только минимизировать количество бумажных документов, но и сделать получение такой помощи более удобной для россиян, в том числе за счет единой формы заявления на Госуслугах.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.