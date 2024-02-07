Голикова сообщила о сокращении на треть числа безработных родителей в России

По словам вице-премьера, за последние годы правительству удалось повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число родителей, которые стояли на учете как безработные, в 2023 году сократилось на 32% - до 106 тыс. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"За 2023 год число безработных родителей, которые имеют детей и которые стоят на учете в центрах занятости, сократилось на 32%", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Таким образом, число таких родителей сократилось до 106,4 тыс.

По ее словам, за последние годы правительству России удалось повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами - в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, что на 14% больше прожиточного минимума трудоспособного населения.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.