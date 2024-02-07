СФ одобрил закон о возмещении процессуальных издержек при доследственных проверках

Закон заменяет в статьях термины "производство по уголовному делу" и "уголовное дело" на "уголовное судопроизводство"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который позволяет возмещать процессуальные издержки, возникшие до возбуждения уголовного дела. Изменения вносятся в статьи 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству процессуальными издержками являются расходы, связанные с производством по уголовному делу, они возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. При этом еще до возбуждения уголовного дела на стадии доследственной проверки следователь или дознаватель проводят процессуальные действия, требующие материальных затрат, в том числе экспертизу или исследование документов и предметов, привлекая к этому специалистов.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, у органов предварительного следствия возникают затруднения в обосновании необходимости оплаты расходов в связи с тем, что указанные статьи кодекса регулируют только возмещение издержек по уголовному делу, то есть с момента его возбуждения.

Закон заменяет в статьях термины "производство по уголовному делу" и "уголовное дело" на "уголовное судопроизводство". Тем самым он распространяет возможность возмещения процессуальных издержек на все уголовное судопроизводство, включая этап проверки сообщения о преступлении.

Как отмечают законодатели, предложенные поправки позволят обеспечить единообразное применение положений о возмещении процессуальных издержек, скорректировать неточности формулировок и "устранить неопределенность при решении вопроса об отнесении произведенных на этапе проверки сообщения о преступлении расходов к процессуальным издержкам".