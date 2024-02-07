Совфед одобрил закон о подсудности дел об экстремистских материалах

Суды смогут привлекать к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов, если эти лица известны

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который относит дела о признании информационных материалов экстремистскими к подсудности верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения и судов автономных областей или округов.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ. В настоящее время эти дела относятся к подсудности районных судов.

После вступления закона в силу административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими можно будет подать в вышеперечисленные суды по месту обнаружения, распространения таких материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.

Также устанавливается, что суды смогут привлекать к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов, если эти лица известны. Если подан административный иск о признании издания религиозного характера экстремистским, суд будет вызывать в судебное заседание специалиста, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии.

Как отмечают парламентарии, закон направлен на защиту прав граждан на свободу информации.