В РФ подготовили программу для поощрения работников с семейными обязанностями

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что лучшие практики компаний по поддержке материнства, отцовства и многодетных семей, отобранные в ходе реализации программы, лягут в основу соответствующих рекомендаций Российской трехсторонней комиссии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минтруд России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовили программу по стимулированию работодателей к поощрению работников с семейными обязанностями. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветствии участникам форума "Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен".

"Министерство труда России совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией независимых профсоюзов России подготовили программу по стимулированию работодателей к поощрению работников с семейными обязанностями, которая была одобрена Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Голикова отметила, что лучшие практики компаний по поддержке материнства, отцовства и многодетных семей, отобранные в ходе реализации программы, лягут в основу соответствующих рекомендаций Российской трехсторонней комиссии.

Она также напомнила, что 2024 год был объявлен Годом семьи, поэтому работодателям важно уделить самое пристальное внимание расширению мер поддержки работников с семейными обязанностями.