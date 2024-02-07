Голикова заявила, что охват детей профилактическими осмотрами в РФ составляет 95,6%

В 2022 году этот показатель составлял 93%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Охват российских детей профилактическими медицинскими осмотрами в 2023 году увеличился до 95,6%, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 93%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Наращиваем объемы ежегодных профилактических медицинских осмотров: в 2022 году их прошли почти 26 млн детей, или 93% подлежащих осмотру. По оперативным данным, в 2023 году охват детей профосмотрами увеличился до 95,6%", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Вице-премьер отметила, что с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях были проведены углубленные профилактические медицинские осмотры детей, их прошли более 337 тыс. ребят (95,9%). "Половина диагнозов, которые мы выявили по результатам углубленного осмотров, установлены впервые в жизни. Все детки, нуждающиеся в медицинской помощи, ее получают как в условиях федеральных медицинских организаций, так и в медицинских организациях самих субъектов", - уточнила Голикова.

По ее словам, с 2019 года благодаря работе правительства с регионами в 98% детских поликлиник для комфортного пребывания детей преобразили внутренние пространства и дооснастили их медизделиями. Также завершены строительство и реконструкция 19 детских больниц и корпусов, сейчас продолжается строительство и реконструкция еще 10 таких учреждений. К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 29 детских больниц.

Кроме того, за три года в фонде "Круг добра" помощь получили более 23 тыс. детей, страдающих редкими заболеваниями, - их обеспечили лекарствами и медизделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации.

Голикова отметила, что в 2022 году для профилактики детской инвалидности услугами системы ранней помощи детям и их семьям охвачено более 255 тыс. детей в возрасте до трех лет, а в 2023 году - порядка 260 тыс. К этой работе привлечено 35 тыс. специалистов. "По поручению президента в Новосибирской области и в Евпатории в Крыму завершается строительство двух детских реабилитационных центров мирового уровня на 300 коек каждый. Их открытие планируется уже в этом году. Ежегодно более 7 тыс. детей с родителями смогут пройти здесь курсы реабилитации", - добавила она.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.