Экс-премьер Малайзии планирует подать новое прошение о помиловании

Адвокат Наджиба Разака Шафи Абдуллах усомнился в справедливости судебного разбирательства и соблюдении процедуры рассмотрения предыдущего прошения

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, отбывающий тюремный срок за хищение средств, злоупотребление властью и отмывание денег, рассматривает возможность подачи нового прошения о помиловании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката Шафи Абдуллаха.

Защитник экс-премьера усомнился в справедливости судебного разбирательства и соблюдении процедуры рассмотрения предыдущего прошения. "Мы не уверены, что комиссия по помилованию при принятии решения действовала в соответствии с положениями конституции", - отметил Шафи Абдуллах.

Разак возглавлял правительство Малайзии с 2009 по 2018 год. Через два года после поражения на парламентских выборах Верховный суд страны признал бывшего главу правительства виновным в нескольких коррупционных преступлениях. В августе 2022 года Разаку было отказано в пересмотре дела. Ранее экс-премьер подал прошение о помиловании, но 29 января комиссия приняла решение лишь вдвое сократить 12-летний срок тюремного заключения политика.