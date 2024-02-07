В Хакасии режим неблагоприятных метеоусловий продлили на сутки

Он будет действовать до 8 февраля

ТАСС, 7 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлили в Абакане и Черногорске в Хакасии еще на сутки. Об этом говорится в сообщении Минприроды республики.

"С 19:00 7 февраля 2024 года до 19:00 8 февраля 2024 года на территории городов Абакана и Черногорска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении ведомства.

Продолжает действовать режим НМУ в соседнем Минусинске на юге Красноярского края, там он был введен накануне на двое суток, до 8 февраля.

Предыдущий раз режим НМУ в Абакане и Черногорске вводился 25 января на сутки, но затем он семь раз продлевался и завершился вечером 4 февраля. По информации республиканского управления Росприроднадзора, с начала января в Абакане и Черногорске было проведено 1 885 исследований атмосферного воздуха, из них 123 результата исследований не соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Превышения регистрировались по 10 показателям, в том числе бензапирену, саже, взвешенным частицам диаметром 2,5 и 10 мкм, неорганической пыли, взвешенным веществам.

Режим вводили ранее в Абакане и Черногорске на сутки.